Новая игра в стиле «Чужих» показывает себя лучше на более слабой Xbox Series S, чем на флагманской Series X

И вот, наконец-то, игру разобрали по косточкам специалисты Digital Foundry. Они выяснили, что при включённой технологии FSR 2.0, слабенькая Xbox Series X показывает количество кадров и общую производительность лучше, чем Xbox Series X.

При этом эксперты уточнили, что в обычном режиме младшая консоль может предложить лишь разрешение 1080p, да и то, при активном TAA. А вот с включённым FSR 2.0 она демонстрирует уже 60 кадров в секунду. Xbox Series X, в том же режиме, порой демонстрировал просадки до 45 кадров.