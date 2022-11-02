Новая игра в стиле «Чужих» показывает себя лучше на более слабой Xbox Series S, чем на флагманской Series X

13:34, 02 ноября 2022
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Новая игра в стиле «Чужих» показывает себя лучше на более слабой Xbox Series S, чем на флагманской Series XИ такое бывает
Пару недель назад состоялся релиз необычного хоррора Scorn. Игра явно вдохновлялась эстетикой швейцарского художника Ханса Гигера, который также занимался созданием дизайна мира «Чужих».
И вот, наконец-то, игру разобрали по косточкам специалисты Digital Foundry. Они выяснили, что при включённой технологии FSR 2.0, слабенькая Xbox Series X показывает количество кадров и общую производительность лучше, чем Xbox Series X.
При этом эксперты уточнили, что в обычном режиме младшая консоль может предложить лишь разрешение 1080p, да и то, при активном TAA. А вот с включённым FSR 2.0 она демонстрирует уже 60 кадров в секунду. Xbox Series X, в том же режиме, порой демонстрировал просадки до 45 кадров.