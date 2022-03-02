Новая игра во вселенной Portal стала доступна и для обычных компьютеров

Любителям серии явно стоит с ней ознакомиться

Совсем недавно Valve анонсировала новую игру, действие которой происходит в том же мире, что и действия легендарной Portal. А уже сегодня её может скачать любой желающий совершенно бесплатно.