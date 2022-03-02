Новая игра во вселенной Portal стала доступна и для обычных компьютеров

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Новая игра во вселенной Portal стала доступна и для обычных компьютеровЛюбителям серии явно стоит с ней ознакомиться
Совсем недавно Valve анонсировала новую игру, действие которой происходит в том же мире, что и действия легендарной Portal. А уже сегодня её может скачать любой желающий совершенно бесплатно.
Называется проект Aperture Desk Job и создавался он непосредственно под новую портативную консоль компании — Steam Deck. Игра в принципе призвана продемонстрировать управления приставкой.
Но что куда интереснее, скачать и сыграть в неё могут даже владельцы обычных ПК. При этом единственное ограничение в таком случае — необходимость использовать геймпад для управления. Зато подойдёт практически любой игровой контроллер.
Сообщается, что общая продолжительность Aperture Desk Job составляет полчаса, а вес игры — 3,1 ГБ. По словам сыгравших, проект также раскрывает ответ на один из самых больших вопросов Portal 2, который ранее оставался без ответа.
Источник: The Verge