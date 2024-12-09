Новая «карманная» консоль MSI выйдет уже в декабре и будет стоить $899

Устройство будет стоить $899 в версии с процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и SSD на 1 ТБ.

Более доступная модель Claw 7 AI+ с накопителем на 512 ГБ обойдется в $799.

Консоли оснащены батареей на 80 Втч, что обеспечивает до четырёх часов игрового времени. MSI также готовит более бюджетную версию Claw с процессором Intel Core Ultra 7 256V и 16 ГБ оперативной памяти. Однако детали о её стоимости и дате выхода пока не раскрыты.

Claw 8 AI+ претендует стать новым конкурентом Steam Deck и ему подобным устройствам на рынке портативных игровых консолей. В том числе за счет мощной начинки и сбалансированной цены.