Новая компактная PlayStation 5 выйдет уже в летом 2023 года

Теперь же стало известно, что японская корпорация планирует уже в 2023 году выпустить свежую модификацию игровой приставки. Речь идёт о так называемой slim-версии девайса.

Её отличительной особенностью должен стать немного изменённый дизайн и более компактные размеры. Ориентировочный срок начала продаж PlayStation 5 Slim — III квартал 2023-го.

По данным инсайдеров, процессор для обновлённой PS5 создадут по технологии Die-Shrink. Это обеспечит ей меньшую «прожорливость», т.к. новый 6-нм процессор потребует меньшего напряжения для стабильной работы и будет выделять меньше тепла.