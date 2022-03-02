Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XX

Около недели назад хакерская группировка LAPSU$ взломала NVIDIA, после чего начала планомерно сливать в сеть различные украденные данные. Одна из таких утечек содержала в себе исходные данные технологии DLSS 2.2.

Там же энтузиасты нашли упоминание об NVN2 — графическом API, которые будут использовать в новом поколении консоли Nintendo. Речь идёт либо о Switch Pro, либо о Switch 2.