Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XX

Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XXИ поддержкой рейтрейсинга
Около недели назад хакерская группировка LAPSU$ взломала NVIDIA, после чего начала планомерно сливать в сеть различные украденные данные. Одна из таких утечек содержала в себе исходные данные технологии DLSS 2.2.
Там же энтузиасты нашли упоминание об NVN2 — графическом API, которые будут использовать в новом поколении консоли Nintendo. Речь идёт либо о Switch Pro, либо о Switch 2.
Что интересно, судя по исходному коду API NVN2, библиотека предназначена для работы с архитектурой графического процессора NVIDIA Ampere, используемой в линейке NVIDIA RTX 30XX. А это значит, что видеокарта в новых Nintendo Switch будет сопоставима с моделями этой серии.
Из этого следует, что новая портативная консоль Nintendo будет в том числе поддерживать трассировку лучшей и прочие возможности современных графических систем.