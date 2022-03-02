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Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XX

И поддержкой рейтрейсинга
Прошло не так много времени с момента, когда представитель Nintendo заявил о нахождении консоли Switch в середине жизненного цикла. Но, как оказалось, это может быть не совсем так.
Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XX

Около недели назад хакерская группировка LAPSU$ взломала NVIDIA, после чего начала планомерно сливать в сеть различные украденные данные. Одна из таких утечек содержала в себе исходные данные технологии DLSS 2.2.

Там же энтузиасты нашли упоминание об NVN2 — графическом API, которые будут использовать в новом поколении консоли Nintendo. Речь идёт либо о Switch Pro, либо о Switch 2.

Новая консоль Nintendo Switch Pro может получить видеокарту уровня NVIDIA RTX 30XX

Что интересно, судя по исходному коду API NVN2, библиотека предназначена для работы с архитектурой графического процессора NVIDIA Ampere, используемой в линейке NVIDIA RTX 30XX. А это значит, что видеокарта в новых Nintendo Switch будет сопоставима с моделями этой серии.

Из этого следует, что новая портативная консоль Nintendo будет в том числе поддерживать трассировку лучшей и прочие возможности современных графических систем.

Источник: Wccftech
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