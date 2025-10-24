Новая консоль Xbox будет стоить дороже $1000

Причина — высокая себестоимость компонентов, которая, по словам источника, «в два раза превышает» текущие затраты на производство Series X (около $650).

Magnus будет построена на новом APU AMD, а её аппаратная начинка — значительно мощнее и энергоемче. При этом Microsoft не сможет субсидировать цену за счет 30% комиссии с продаж игр, если слухи о поддержке Steam и сторонних магазинов подтвердятся.

Эксперты считают, что столь высокая цена может повлиять и на стратегию Sony, вынуждая компанию задуматься над ценообразованием PlayStation 6.

По характеристикам Magnus обещает стать одной из самых производительных консолей, хотя и незначительно обгонит PS6.