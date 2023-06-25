Новая Mortal Kombat будет наказывать трусливых игроков, прерывающих онлайн-бои раньше времени

Новая Mortal Kombat будет наказывать трусливых игроков, прерывающих онлайн-бои раньше времениТак им и надо
Игроки, участвовавшие в стресс-тесте новенького Mortal Kombat 1, обнаружили интересный вид завершения боя под названием Quitality.
Данный приём появился ещё в мультиплеере Mortal Kombat X, откуда успешно перешёл в Mortal Kombat 11. Отличительной особенностью Quitality является то, что для его активации от игрока не требуется вообще никаких действий — всё происходит автоматически.
Quitality — это особый способ «самоустранения» персонажа, который происходит, когда оппонент досрочно завершает матч, например, выходит из игры или теряет соединение.
В этом случае его соперник может увидеть, как шея покинувшего матч игрока сворачивается или как его пронзают огромные ледяные шипы.
Напомним, что тестирование Mortal Kombat 1 для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится в августе 2023 года. Участие в нём смогут принять только те пользователи, которые сделали предзаказ на игру.