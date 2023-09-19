Новая Mortal Kombat вышла. Исчезли ли онлайн-ограничения для жителей России

Новая Mortal Kombat вышла. Исчезли ли онлайн-ограничения для жителей РоссииУ многих были надежды на официальный релиз
19 сентября мир увидел официальный релиз долгожданного файтинга Mortal Kombat 1.
Игра уже доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X и Nintendo Switch. Версия для ПК появится немного позже — в 20:00 по московскому времени.
Разработчики из NetherRealm Studios не стали ждать и выпустили патч первого дня, который направлен на улучшение производительности и исправление ранее обнаруженных ошибок. Кроме того, в игре появился контент первого сезона в режиме «Вторжение».
Тем, кто решился на покупку премиального или коллекционного издания, повезло больше — они наслаждаются игрой уже с 14 сентября. Однако есть и печальная новость для российских геймеров: серверы для Российской Федерации остаются заблокированными.
То есть да, даже полноценный релиз не улучшил ситуацию и не снял блок.
Официально можно играть только в однопользовательских режимах или сражаться с друзьями, сидя за одним телевизором.