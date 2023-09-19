Новая Mortal Kombat вышла. Исчезли ли онлайн-ограничения для жителей России

Игра уже доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X и Nintendo Switch. Версия для ПК появится немного позже — в 20:00 по московскому времени.

Разработчики из NetherRealm Studios не стали ждать и выпустили патч первого дня, который направлен на улучшение производительности и исправление ранее обнаруженных ошибок. Кроме того, в игре появился контент первого сезона в режиме «Вторжение».

Тем, кто решился на покупку премиального или коллекционного издания, повезло больше — они наслаждаются игрой уже с 14 сентября. Однако есть и печальная новость для российских геймеров: серверы для Российской Федерации остаются заблокированными.

То есть да, даже полноценный релиз не улучшил ситуацию и не снял блок.

Официально можно играть только в однопользовательских режимах или сражаться с друзьями, сидя за одним телевизором.