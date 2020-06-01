Новая PlayStation 5 может оказаться в два раза толще PlayStation 4

Источником достаточно резонансного материала оказался российский портал GameMag, который ранее не был замечен в каких-либо серьезных срывах покровов. Но учитывая, что на данную новость обратили внимание в том числе и зарубежные издания, вполне вероятно, что что-то в словах российских журналистов и их источника все же есть.

Так, в заметке GameMag говорится о том, что новые подробности о PlayStation 5 выдал ”специалист, причастный к разработке популярной американской игры, которая должна выйти на новой консоли Sony в будущем”. По его словам, прямо сейчас нет ни одного концепта новой консоли, который был бы близок к итоговому варианту устройства. Также он сообщил, что у девайса есть “необычная деталь”, которую до сих пор удавалось держать в секрете — о ней не писали ни СМИ, ни инсайдеры.

Помимо всего прочего, источник также сообщил, что новая консоль получится достаточно толстой — примерно в два раза толще актуальной PlayStation 4 — но при этом все же больше похожей на консоль, нежели на современную “умную” колонку (в отличие от Microsoft Xbox Series X).

К сожалению, инсайдер не сообщил ни точной цены новинки, ни даты ее анонса. Но, судя по последним данным, анонс PlayStation 5 должен состояться уже совсем скоро — вместе с играми для новой консоли, должны показать и саму приставку. Случится это уже 4 июня текущего года.