Новая портативная консоль MSI оказалась на 20% мощнее Asus ROG Ally X

Согласно тестам компании, Claw 8 AI+ демонстрирует прирост до 113% в играх, таких как Metro 2033, и превосходит конкурента в большинстве современных и классических игр, включая Cyberpunk 2077 и Far Cry 6.

Консоль оснащена процессором Intel Core Ultra 7 258V на архитектуре Lunar Lake, что позволяет достигать высокой производительности при энергопотреблении от 8 до 30 Вт.

В Claw 8 AI+ используется 32 ГБ LPDDR5X памяти с частотой 8533 МТ/с, а батарея емкостью 80 Вт·ч позволяет добиться длительной автономности. Среди дополнительных преимуществ — поддержка Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Ожидается, что Claw 8 AI+ поступит в продажу в ближайшие недели. Цена стартует от $799, а 7-дюймовая версия будет стоить $699.