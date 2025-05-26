Новая портативная PlayStation получит чип AMD на 2-нм техпроцессе Samsung

Инсайдер @Jukanlosreve утверждает, что проект носит кодовое имя Juptier и включает кастомный SoC, адаптированный под нужды Sony. Предполагается, что устройство станет логическим наследником PS Vita и будет представлено до 2028 года.

По данным Digital Foundry, новая консоль не сможет запускать игры для PS5 напрямую, а пойдет по пути Nintendo — с адаптированными или «облегченными» версиями. Это подтверждает ориентацию не на максимальную мощность, а на энергоэффективность.

В этом контексте выбор AMD выглядит логично: компания уже имеет опыт сотрудничества с Sony по архитектуре PS5 и является лидером в сегменте мобильных APU.

Использование 2-нм техпроцесса Samsung SF2P добавляет интриги — если слух подтвердится, это будет один из первых массовых чипов на столь продвинутом техпроцессе.