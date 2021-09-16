Новая прошивка замедлила работу PlayStation 4

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Новая прошивка замедлила работу PlayStation 4И вызвала много системных ошибок
После обновления, которое получили консоли PlayStation, у игроков PS4 возникли проблемы с доступом к сети и магазину PlayStation Store. Помогает только перезагрузка, но не всегда.
Как сообщило издание MP1st, судя по комментариям многих геймеров, после системного обновления, которое получили консоли PlayStation, в PS4 начались проблемы с доступом к сетевым ресурсам, магазину игр, а также появилось множество системных ошибок. Последнее лечится перезагрузкой системы, но это даёт краткосрочный эффект. Второй проблемой стал замедлившийся интерфейс, из-за чего стало невозможно играть.
Отмечается, что владельцы PS5 ни о чём подобном не сообщали.