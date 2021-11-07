Новая пятилетка: Sega потратит около 1 миллиарда долларов на создание «суперигры»

Так, например, благодаря документу стало известно, что Sega хочет инвестировать огромную сумму в свою новую «суперигру» — около 1 млрд долларов. Если быть точнее, то речь идёт о сумме в 100 млрд йенов (882 млн долларов), которые компания будет тратить в течение пяти ближайших лет.

На данный момент не ясно, что именно из себя будет представлять «суперигра». В отчёте лишь фигурируют такие слова как «глобальный», «онлайн» и «комьюнити».

При этом 100 млрд йен могут быть потрачены не только непосредственно на разработку, но также на покупку необходимых для реализации проекта компаний.