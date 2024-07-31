Новая стратегия от создателей StarCraft II и WarCraft III вышла в Steam в раннем доступе

Опубликовано 31 июля 2024, 08:31
1 мин.
Новая стратегия от создателей StarCraft II и WarCraft III вышла в Steam в раннем доступеА вот это интересно
Свежая RTS под названием Stormgate, разработанная студией Frost Giant, основанной ветеранами игровой индустрии Тимом Мортеном и Тимом Кэмпбеллом, стала доступна в раннем доступе в Steam.
Игра обещает быть самой доступной RTS (real-time strategy), предлагая функции, направленные на привлечение новых игроков в жанр.
Действие Stormgate разворачивается в постапокалиптическом будущем на Земле, объединяя элементы научной фантастики и фэнтези. Игрокам предстоит строить базы, тренировать войска, собирать ресурсы, исследовать улучшения и командовать армиями в эпических битвах.
Сюжет игры сосредоточен на борьбе за выживание между Human Vanguard и их роботизированными союзниками против двух враждующих инопланетных фракций: демонического Infernal Host и технологически продвинутой Celestial Armada.