Новая стратегия от создателей StarCraft II и WarCraft III вышла в Steam в раннем доступе

Игра обещает быть самой доступной RTS (real-time strategy), предлагая функции, направленные на привлечение новых игроков в жанр.

Действие Stormgate разворачивается в постапокалиптическом будущем на Земле, объединяя элементы научной фантастики и фэнтези. Игрокам предстоит строить базы, тренировать войска, собирать ресурсы, исследовать улучшения и командовать армиями в эпических битвах.