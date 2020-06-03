Новая стратегия Total War Saga: Troy станет бесплатной в первый день выхода

Напомним, что Total War Saga: Troy представляет из себя новое дополнение к популярном стратегической серии Total War Saga, анонсированное представителями Sega и Creative Assembly еще в 2019 году. Сообщается, что Total War Saga: Troy будет официально выпущено в Epic Games Store уже 13 апреля. Так, для всех геймеров, имеющих учетную запись Epic Games Store, в первые 24 часа релиза представляет возможность загрузить тайтл абсолютно бесплатно.

Известно, что на протяжении года загрузить данную игру можно будет лишь в Epic Games Store. Далее же она выйдет и на других платформах, включая сервис цифровой дистрибуции Steam.