Новая версия культовой Resident Evil 4 набрала почти 100 баллов на сервисе оценок Metacritic

Оценка была сформирована на основании 93 рецензий, в которых журналисты хвалили разработчиков за то, что им удалось избежать слепого копирования предыдущих версий игры и создать по-настоящему самобытный продукт, что выражается и в графике, и в сюжете. Поэтому название Resident Evil 4 Remake игра носит по праву.

В итоге обновлённая Resident Evil 4 заняла второе место в рейтинге релизов. На первом оказались нэкстген-версия (следующее поколение) игры «Ведьмак 3: Дикая охота» и ремастер Metroid Prime.

Resident Evil 4 выйдет 24 марта и будет доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.