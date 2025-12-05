Новая версия PSSR уменьшит объём памяти и время работы графического процессора

Эту информацию предоставил инсайдер Moore's Law Is Dead. Он же впервые раскрыл подробности о PSSR2 перед дебютом PS5 Pro, заявив, что Sony разрабатывает его для повышения производительности с использованием меньшего количества ресурсов.

Технология PSSR2, известная также, как Mult-Frame Super Resolution 2 (MFSR2), использует новый алгоритм и API-интерфейсы. Инсайдер заявил, что её целью является существенное улучшение по сравнению с PSSR, аналогичное обновлению с FSR 3 до FSR 4, которое устранило основные проблемы и приблизило масштабирование изображений AMD к DLSS. Если PSSR2 будет соответствовать этому уровню улучшений, пользователи PS5 Pro увидят значительный прирост производительности без влияния на ресурсы консоли.

PSSR остается отдельным от FidelityFX Super Resolution (FSR) технологией, и ожидается, что PS5 Pro также будет поддерживать FSR 4 в 2026 году, предоставляя владельцам PS5 Pro «бесплатное обновление производительности» до тех пор, пока не будет выпущена PS6. Это особенно важно, учитывая растущую стоимость оперативной памяти, что затрудняет создание игрового ПК более мощного, чем PS5 Pro, стоимостью не более $1000.