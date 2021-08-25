Новейшая Far Cry 6 раскроет весь потенциал контроллера PlayStation 5

Игры
Сегодня в 10:16
Новейшая Far Cry 6 раскроет весь потенциал контроллера PlayStation 5Выход игры запланирован на 7 октября
Журналисты издания Play Magazine взяли интервью у ведущего дизайнера Far Cry 6 Дэвида Гривела, в рамках которого последний поделился некоторыми подробностями о грядущем тайтле.
Так, он сообщил о том, что в новой игре с открытыми миром будет задействован потенциал контроллера PlayStation 5 — DualSense. В частности, речь об использовании функции тактильной обратной связи.
“Мы обеспечим поддержку DualSense, включая тактильную обратную связь (среди прочих функций PS5, о которых скоро будет объявлено)”, — поделился представитель Far Cry 6.
Помимо прочего он сообщил, что в игре будет реализован большой выбор автомобилей и оружия. Причем все это найдет большое применение на джойстике PlayStation 5.
Напомним, что игра должна выйти уже в начале октября на сразу нескольких платформах: PS5, PS4, PC, Google Stadia, Xbox Series X / S и Xbox One.