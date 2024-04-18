Новейшая консоль PS5 Pro не сможет запускать игры при 60 кадрах в секунду

Улучшенная консоль от Sony может оказаться неспособной запускать игры с частотой обновления 60 кадров в секунду, если производительность игр упирается в возможности процессора (CPU).

По мнению специалистов Digital Foundry, 10% прирост мощности процессора в PS5 Pro вряд ли обеспечит качественный скачок в играх с высокой нагрузкой на процессор. Этого может не хватить даже для реализации режима 40 FPS там, где базовая модель не справляется.

Разработчикам потребуется значительно больший ресурс CPU для 33% прироста производительности.

Режим 40 FPS возможен лишь в играх, которые и так достигают больше 30 FPS на базовой PS5. Однако специалисты считают крайне маловероятным, что разработчики пойдут на компромисс, пожертвовав графикой ради дополнительных кадров, доступных лишь владельцам PS5 Pro.

Известный инсайдер AMD также отметил, что Sony вряд ли создаст консоль, которая перевернет представления о текущем поколении. По его данным, потенциал базовой PS5 не столь велик, как многим кажется, из-за архитектурных решений, типичных для всех современных платформ.