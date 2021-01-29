Новейшая консоль Xbox Series S «не потянула» графику следующего поколения в Control

Студия Remedy, создавшая легендарную серию Max Payne и Alan Wake, опубликовала свежее сообщение о next-gen версии вышедшей в 2019 году игры. На официальном сайте её издателя говорится, что Control в версии для Xbox Series S «предложит один режим с целевой производительностью до 60к/c без трассировки лучей в разрешении 900р с масштабированием до 1080р».

При этом версия игры для PlayStation 5 и Xbox Series X окажется по-настоящему продвинутой. Она будет работать в двух режимах: с целевой производительностью до 60к/c и динамическим разрешением 1440р с масштабированием до 4К или с целевой производительностью до 30к/c с эффектами трассировки лучей и динамическим разрешением 1440р с масштабированием до 4К.

Напомним, что обновлённая версия Control появится в продаже со 2 февраля.