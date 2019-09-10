Новейшие части Need for Speed и FIFA адаптировали для игры на маломощных компьютерах

Так, любой пользователь, имеющий подписку EA Origin, может зарегистрироваться и получить шанс быть допущенным к тестированию разрабатываемого EA приложения. Пользователи получат пробный доступ уже сегодня, а продлится тестирование в течение двух недель.

Игроки, который компания выберет для тестирования, смогут поиграть в четыре игры: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed ​​Rivals и Unravel. Согласно последним данным, полученным от EA, компания надеется увидеть, как сервис работает в реальных условиях, особенно ей интересно, как Project Atlas поведет себя с такими проблемами как задержка и фризы.

При этом важно отметить, что официальная позиция EA такова: компания позиционирует данный тест как техническую проверку, а не официальный бета-тест финального коммерческого продукта. Ожидается, что в дальнейшем все новые игры будут выходить в том числе и на облачной платформе EA, благодаря чему игроки даже с самым слабым “железом” смогут играть во все новинки с отличной графикой.