Новейшие консоли Xbox Series X/S обогнали по продажам популярную консоль Nintendo менее чем за три года

Согласно данным VGCartz, к концу мая 2023 года было продано около 21,96 млн единиц Xbox Series по всему миру, в то время как за весь срок жизни Nintendo GameCube было реализовано лишь 21,74 млн единиц приставки.

Если рассматривать продажи по регионам, то в Северной Америке было продано около 11,82 млн Xbox Series X/S, в Европе – 5,98 млн, в Японии – 0,44 млн, а в остальных частях мира – 3,72 млн.

Эти цифры сопоставимы с продажами GameCube, которые составили 12,55 млн штук в Северной Америке, 4,44 млн в Европе, 4,04 млн в Японии и 0,71 млн в остальных частях мира.

Такие результаты являются важным достижением для Microsoft, подтверждающим популярность и востребованность их новых игровых консолей.

Отметим также, что Xbox Series X/S обеспечивают игроков высоким качеством графики, большим выбором игр и удобными функциями, что и привлекает множество любителей видеоигр по всему миру.