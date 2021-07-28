Новейшие Xbox Series X и S установили рекорд популярности

Так, например, компания отметила большую популярность нового поколения консолей. По словам главы IT-гиганта Сатьи Наделлы, Xbox Series X и S установили новый рекорд, став самыми быстро продаваемыми консолями в линейке Xbox.

Разумеется, речь идёт о скорости продаже других игровых приставок за тот же период, что доступны Series X и S, отмечает Video Games Chronicle.

Также главу Microsoft радует и рост популярности подписки Game Pass. Она, как отмечает Наделла, позволяет пользователям играть примерно на 40% и тратить на 50% больше, чем те, кто не подписан.