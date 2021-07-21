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Новейший футбольный симулятор FIFA 2021 для PlayStation 4 продают со скидкой 79%В рамках новой летней распродажи
На официальном сайте PlayStation стартовала новая летняя распродажа. В ее рамках игры распродажи с большими скидками.
Так, новейший футбольный симулятор FIFA 2021 для PlayStation 4, в рамках акции, отдают с 79% скидкой. Напомним, что в обычное время игру продают за 4 899 рублей, тогда как сейчас тайтл доступен за 1 028.
Популярный шутер Call of Duty: Black Ops Cold War, в свою очередь, можно ухватить за полцены. Исходная стоимость тайтла — 4 499 рублей, а сейчас он продается за 2 249.
Стоимость Grand Theft Auto V: Premium Edition упала с 2 849 рублей до 1 196.
Ознакомиться со всеми играми, которые доступны по сниженным ценам, можно перейдя по этой ссылке.