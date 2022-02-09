Новейший искусственный интеллект обыграл опытного геймера в автосимуляторе GT Sport

Sophy принципиально отличается от большинства использующихся в современных играх алгоритмов (особенно если сравнивать с аркадами вроде Need For Speed, где до сих пор скорость и позиция машин ИИ до сих пор привязана к игроку — так называемая система “catch up”). Sophy как бы “видит” трассу, как видел бы её человек, и учится прямо во время заезда, в том числе, заимствуя различные приёмы езды у “человеческих” соперников.

В рамках демонстрации разработчики провели небольшой заезд на 3 круга, где приняли участие 4 экземпляра ИИ Sophy и 4 человека — лучшие в мире гонщики в игре GT Sport (выходила на PlayStation 4 в 2017 году). Все участники стартовали по схеме: ИИ, человек, ИИ, человек — итого восемь машин. В результате гонку с большим отрывом выиграл ИИ, стартовавший первым, а за второе место развернулась серьёзная борьба между человеком и вторым экземпляром ИИ. Таким образом, ИИ занял 1 и 3 места, а также 7 и 8 (одна из машин ИИ на последнем круге не справилась с управлением и врезалась в ограждение).