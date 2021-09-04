Новейший шутер для смартфонов Battlefield Mobile сравнили с компьютерным Battlefield 3 на видео

Видео со сравнением показал блогер, автор Youtube-канала Cycu1. Поскольку мобильная версия игры ещё не вышла, для демонстрации блогер использовал скриншоты игровых сцен из Google Play. На видео он поочерёдно показывает, как организован игровой процесс в компьютерной версии игры и в Battlefield Mobile.

Напомним, выход мобильной версии должен состояться в 2022 году. Игру анонсировала компания Electronic Arts, а разработкой занимается студия Industrial Toys совместно с DICE.