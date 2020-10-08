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Новейший Xbox Series X нагревается так сильно, что способен обжечь пользователя
Такого себе не позволяла даже PlayStation 4
Через месяц, 10 ноября 2020 года, состоится релиз Xbox Series X. Новая консоль от Microsoft уже успела побывать в руках у блогеров, в результате чего стали известны некоторые неприятные подробности о новинке. Так, например, устройство нагревается так сильно, что способно обжечь пользователя.
Соведущий подкаста Giant Bomb Джефф Бакалар заявил о достаточно сильном нагреве его экземпляра даже в режиме ожидания, передает слова журналиста Video Games Chronicle. Причем Бакалар назвал нагрев таким сильным, что он обжег о консоль руку, попытавшись установить фирменную карту памяти.
Подтвердил проблему нагрева Xbox Series X и Кен Богард из Jeux Video. При этом он все же заметил практически абсолютную бесшумность новинки, что было одной из давних “хотелок” любителей видеоигр.
Series X горячая, действительно очень горячая! Она совершенно не шумит, но чертовски горячая. Консоль выделяет тепло, как сумасшедшая. Это почти как камин. С её помощью можно обогреть свою квартиру.