Новейший Xbox Series X нагревается так сильно, что способен обжечь пользователя

Соведущий подкаста Giant Bomb Джефф Бакалар заявил о достаточно сильном нагреве его экземпляра даже в режиме ожидания, передает слова журналиста Video Games Chronicle. Причем Бакалар назвал нагрев таким сильным, что он обжег о консоль руку, попытавшись установить фирменную карту памяти.

Подтвердил проблему нагрева Xbox Series X и Кен Богард из Jeux Video. При этом он все же заметил практически абсолютную бесшумность новинки, что было одной из давних “хотелок” любителей видеоигр.