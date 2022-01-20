Игры
Сегодня в 11:12
1 мин.

Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam Deck

По всей видимости, у консоли Valve есть все шансы стать народной
Несмотря на то, что Steam Deck выйдет лишь в феврале, счастливые обладатели портативной консоли всячески демонстрируют, на что способна долгожданная новинка.
Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam Deck

Так, например, уже сейчас известно, что девайс способен запускать новейшую God of War с весьма высоким уровнем графики.

Что интересно, публикацией, демонстрирующей консоль Valve с включённым на ней бывшим эксклюзивом PlayStation, поделился экс-руководитель игрового подразделения Sony.

Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam Deck

Отметим, что ранее в сети появилось видео, на котором демонстрируется ПК-версия God of War с улучшенной трассировкой лучей и обновлённой графикой. Так, в разрешении 4К проект стал выглядеть на порядок лучше, чем на той же PS4. Не в последнюю очередь это так из-за более детализированной картинки.

Источник: Twitter
Новости партнеров
Новости партнеров