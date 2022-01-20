Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam Deck

Отметим, что ранее в сети появилось видео, на котором демонстрируется ПК-версия God of War с улучшенной трассировкой лучей и обновлённой графикой. Так, в разрешении 4К проект стал выглядеть на порядок лучше, чем на той же PS4. Не в последнюю очередь это так из-за более детализированной картинки.