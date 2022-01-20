Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam Deck

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Новейшую God of War успешно запустили на портативной консоли Steam DeckПо всей видимости, у консоли Valve есть все шансы стать народной
Несмотря на то, что Steam Deck выйдет лишь в феврале, счастливые обладатели портативной консоли всячески демонстрируют, на что способна долгожданная новинка.
Так, например, уже сейчас известно, что девайс способен запускать новейшую God of War с весьма высоким уровнем графики.
Что интересно, публикацией, демонстрирующей консоль Valve с включённым на ней бывшим эксклюзивом PlayStation, поделился экс-руководитель игрового подразделения Sony.
Отметим, что ранее в сети появилось видео, на котором демонстрируется ПК-версия God of War с улучшенной трассировкой лучей и обновлённой графикой. Так, в разрешении 4К проект стал выглядеть на порядок лучше, чем на той же PS4. Не в последнюю очередь это так из-за более детализированной картинки.
Источник: Twitter