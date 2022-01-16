Новейшую God of War запустили на компьютере без дискретной видеокарты и добились 43 кадров в секунду

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Новейшую God of War запустили на компьютере без дискретной видеокарты и добились 43 кадров в секундуПолучился очень интересный эксперимент
Релиз God of War на PC, состоявшийся 14 января, оказался одним из самых успешных стартов экс-эксклюзивов PlayStation за пределами японской платформы.
Практически сразу игру начали испытывать различными способами. Например, наши коллеги с портала PC Gamer провели эксперимент, в рамках которого пытались выяснить, возможно ли сыграть в игру на интегрированном в AMD Ryzen 7 5700G с графическом чипе RX Vega 8.
Подняв в BIOS максимальный объем используемой VRAM с 512 МБ до 4 ГБ и снизив уровень детализации до минимума, они смогли добиться показателя в 43 кадров в секунду. При этом разрешение рендеринга составляло лишь 960х540, но затем оно было масштабировано до обычного FullHD.
В конце своего исследования специалисты пришли к выводу, что для максимального удовольствия от игры в созданных ими условиях, лучше всего использовать низкие настройки графики и FSR Performance или FSR Balanced.
Источник: PC Gamer