Новейшую игру о Второй мировой войне, Battlefield 5, раздадут бесплатно вечером 26 августа

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Новейшую игру о Второй мировой войне, Battlefield 5, раздадут бесплатно вечером 26 августаНо пока не было официального подтверждения
Как стало известно, игру Battlefield 5 отдадут бесплатно 26 августа в 20:00 по мск. Но издатель эту информацию пока не подтвердил.
Эту информацию передал портал SteamDB, но она до сих пор не подтверждена официальными представителями и никак не прокомментирована издателем в принципе. Отмечается, что если акция состоится, игра станет бесплатной на ограниченный отрезок времени, на какой неизвестно. А пока информация об акции просто «гуляет» по игровым форумам.
Как отмечает источник, может быть так, что сам издатель, компания Activision, так привлекает клиентов в преддверии релиза новой игры Battlefield 2042.