Новейшую игру о Второй мировой войне, Battlefield 5, раздадут бесплатно вечером 26 августа

Эту информацию передал портал SteamDB, но она до сих пор не подтверждена официальными представителями и никак не прокомментирована издателем в принципе. Отмечается, что если акция состоится, игра станет бесплатной на ограниченный отрезок времени, на какой неизвестно. А пока информация об акции просто «гуляет» по игровым форумам.

Как отмечает источник, может быть так, что сам издатель, компания Activision, так привлекает клиентов в преддверии релиза новой игры Battlefield 2042.