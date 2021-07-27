Новейшую игру от создателей Fallout: New Vegas продают за 75 рублей

The Outer Worlds представляет из себя научно-фантастическую ролевую игру в однопользовательском режиме. По сюжету главный герой оказывается на корабле поселенцев, который пропал по пути к Альциону. Игрокам предоставляется возможность выбрать индивидуальные особенности персонажа, вплоть до его внешности и характера. Впоследствии геймеры могут поменять ход всей истории своими действиями.

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