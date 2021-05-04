Новейшую Mortal Kombat 11 продают дешевле 350 рублей

Такое щедрое предложение удалось обнаружить на Humble Bundle. В ближайшие 6 дней Mortal Kombat 11 будет продаваться по этой цене. При этом если вам хочется играть за ещё большее число персонажей, можно «присмотреться» к Mortal Kombat 11: Aftermath. Её также продают со скидкой, но уже 60% — за 1205 рублей.

Напомним, что недавно в прокат вышел новый фильм по вселенной Mortal Kombat. Проект получил смешанные оценки как от критиков, так и от игроков. Но несмотря на это, киноадаптация сумела окупить себя.