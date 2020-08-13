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Новейшую стратегию Total War о военных сражениях в Древней Греции раздают бесплатно в течение суток
При этом уже завтра игра будет стоить более 2 тысяч рублей
Сегодня, 13 августа 2020 года, состоялся релиз новой игры в серии Total War - Total War Saga: TROY. На фоне этого Epic Games Store решила провести акцию небывалой прежде щедрости - новейшая стратегия в течение суток будет раздаваться бесплатно!
Стоит отметить, что у игры уже есть первые оценки на Metacritic - там игра заработала 75 баллов из 100. В качестве плюсов проекта критики называют ее огромный мир с обилием карт, а также интересные локации для сражения и ярких героев вкупе со сложным искусственным интеллектом. В числе минусов новинки называются короткая кампания и не самые логичные действия ИИ во время осад.
Вообще, новинка до 2021 года останется эксклюзивом Epic Games Store - в Steam она станет доступна лишь летом следующего года. Правда, если вы хотите “забрать” игру бесплатно, вам стоит поторопиться, так как акция закончится уже завтра, 14 августа, в 16:00 по московскому времени.