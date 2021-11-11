Новенькая PUBG: New State вышла на Android и iOS

Теперь воевать придётся в недалёком будущем

Наконец-то случилось то, чего ждали миллионы игроков по всему миру — на Android и iOS стала доступна PUBG: New State. Скачать её, соответственно, можно либо в Google Play Store, либо в App Store — в зависимости от платформы.