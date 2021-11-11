Новенькая PUBG: New State вышла на Android и iOS

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Новенькая PUBG: New State вышла на Android и iOSТеперь воевать придётся в недалёком будущем
Наконец-то случилось то, чего ждали миллионы игроков по всему миру — на Android и iOS стала доступна PUBG: New State. Скачать её, соответственно, можно либо в Google Play Store, либо в App Store — в зависимости от платформы.
New State — это своеобразное продолжение сверхпопулярной PUBG Mobile, которое хоть и использует некоторый контент из оригинала, но при этом имеет новые элементы. В том числе новые карты, футуристические транспортные средства и оружие.
Действие нового проекта происходит в 2051 году. При этом, по словам разработчиков, это та же вселенная, в которой находились игроки PUBG Mobile.
Источник: PUBG