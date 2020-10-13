Новенький Xbox Series X уже доставили в магазины
Так, еще вчера Джон Скарр из сети магазинов Best Buy опубликовал фото с демонстрацией коробки новой консоли, передает Gizmochina. Судя по изображению, некоторые магазины прямо сейчас располагают устройством на своих складах. Также фото показало, как будет выглядеть финальный дизайн коробки Xbox Series X: в верхней части расположилась крупным планом сама консоль, при этом на ней также можно увидеть информацию об объеме SSD (1 ТБ) и о возможности воспроизведения поддерживаемых игр в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.
Напомним, что релиз Xbox Series X намечен на 10 ноября 2020 года по всему миру. Вместе с ней также станет доступна и “младшая” версия — Xbox Series S. И если за нее попросят 26,990 рублей, то за “старшую” модификацию придется заплатить уже 45,590 рублей.