Новенький Xbox Series X уже доставили в магазины

Так, еще вчера Джон Скарр из сети магазинов Best Buy опубликовал фото с демонстрацией коробки новой консоли, передает Gizmochina. Судя по изображению, некоторые магазины прямо сейчас располагают устройством на своих складах. Также фото показало, как будет выглядеть финальный дизайн коробки Xbox Series X: в верхней части расположилась крупным планом сама консоль, при этом на ней также можно увидеть информацию об объеме SSD (1 ТБ) и о возможности воспроизведения поддерживаемых игр в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.