Новенькую CoD: Modern Warfare III признали худшей игрой в серии

На Metacritic, популярном сайте-агрегаторе рецензий, игра получила всего 53 балла из 100 на основании 40 рецензий, что является самым низким показателем за всю историю существования франшизы Call of Duty.

Ранее это звание принадлежало игре Vanguard, получившей 73 балла.

Игроки оказались еще более неумолимы в своих оценках, поставив Modern Warfare III неутешительный пользовательский балл 1.6 из 10.

Игра получила множество нареканий из-за слабой сюжетной кампании, которая, к сожалению, длится всего пару часов. Критики и геймеры сетуют на отсутствие свежих идей и интересных персонажей.

Многие считают, что игра изобилует клише и не имеет той инновационной искры, которая ожидается от высокобюджетного релиза.

Более того, Modern Warfare III считается не только низшей точкой в серии Call of Duty, но и одной из самых неудачных высокобюджетных игр 2023 года.