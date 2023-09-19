Новое поколение игровой консоли Xbox представят уже в 2028 году

Эта информация стала известна благодаря утечке внутренних чатов, опубликованных в рамках судебного иска Федеральной торговой комиссии США против покупки Microsoft компании Activision.

На встрече, которую посетили генеральный директор Сатья Наделла и другие высокопоставленные лица, обсуждалась возможность отхода от традиционной модели консолей с фиксированными аппаратными стандартами.

Вместо этого в компании рассмотрели вариант более гибкой системы, аналогичной Windows.

Текущее поколение консолей стартовало в 2020 году с выпуском PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом Sony значительно опережает Microsoft по продажам, в то время как последняя фокусируется на развитии игровых сервисов, включая популярный Xbox Game Pass.

Отметим, что хоть планы по запуску новой Xbox в 2028 году и были озвучены неофициально, согласуются с предыдущими, более общими заявлениями юристов Microsoft.