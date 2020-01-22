Игры
Сегодня 16:09
Новое поколение Xbox впервые появилось на "живых" фото
Выглядит, если честно, очень так себе
2020 год не кривя душой можно назвать годом нового поколения консолей — именно в ближайшие 12 месяцев нас ждет не только множество различных трейлеров грядущих игр следующего поколения, но также и полноценный запуск PlayStation 5 и Xbox Series X в продажу. И если касательно внешнего вида консоли Sony все еще нет никакой мало-мальским правдивой информации, то Xbox Series X не просто показали на рендерах, но и “засветили” на “живых” фото.
Так, разработчик одной из игр для новой консоли от Microsoft опубликовал в сети фото игровой приставки, правда на изображениях можно увидеть лишь сам аппарат: ни контроллеры, ни провода — ничего иного кроме консоли сфотографировано, увы, не было. Зато прямо сейчас мы можем оценить то, как новинка будет выглядеть с совершенно разных сторон.
Что же касательно доступных портов, то среди них можно заметить пару звуковых оптических разъемов, USB Type-A, один HDMI, RJ-45, разъем для сетевого кабеля, а также дисковый привод с кнопкой, световой индикатор и один дополнительный USB-порт. Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года в рамках шоу The Game Awards 2019, а релиз намечен на рождественские праздники текущего года.