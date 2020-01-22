Новое поколение Xbox впервые появилось на "живых" фото

2020 год не кривя душой можно назвать годом нового поколения консолей — именно в ближайшие 12 месяцев нас ждет не только множество различных трейлеров грядущих игр следующего поколения, но также и полноценный запуск PlayStation 5 и Xbox Series X в продажу. И если касательно внешнего вида консоли Sony все еще нет никакой мало-мальским правдивой информации, то Xbox Series X не просто показали на рендерах, но и “засветили” на “живых” фото.