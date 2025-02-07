Новую Battlefield могут перенести из-за страха разработчиков перед GTA 6

В CEO EA Эндрю Уилсон заявил, что игра выйдет в «наиболее подходящее окно», чтобы избежать конкуренции с гигантами вроде Borderlands 4, Death Stranding 2, Fable и особенно GTA 6, чей выход намечен на осень 2025 года.

При этом EA, по словам самой компании, делает самую масштабную Battlefield — разработкой занимаются DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion.

Игра вернется к классическому сеттингу, привычной системе классов и улучшенным картам. Сейчас идет тестирование проекта в рамках Battlefield Labs, но если GTA 6 задавит рынок, релиз могут перенести на 2026 год.