Новую игру Assassin's Creed про викингов могут представить в ближайшее время

Так, достаточно популярный интернет-инсайдер под ником Shinobi602 опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение, в котором рассказал, что Ubisoft в самое ближайшее время представит миру слeдующую чaсть Assassin's Creed. По его словам, анонс “уже близко”, правда он не стал уточнять более-менее точную дату. Вполне вероятно, что случится это уже в мае месяце, так как выставка E3, на которой чаще всего проходили анонсы компании, в этом году все равно была отменена.

Напомним, что согласно последним данным, игра поступит в продажу либо осенью 2020 гoда, либо весной 2021 года. Основная история будет посвящена викингам, а сама игра выйдет на всех актуальных платформах, а именно PC, PS4, Xbox One и на консолях следующего поколения.