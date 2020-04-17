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Новую игру Assassin's Creed про викингов могут представить в ближайшее время
Особенно интересно, как игра будет выглядеть на Xbox Series X и PlayStation 5
Уже очень долгое время игроки ждут анонса новой игры во вселенной Assasin's Creed — последняя часть серии выходила еще в 2018 году. К счастью, судя по появившемся в сети слухам, новую игру про “Кредо убийц”, которая будет рассказывать об истории викингов, могут представить уже в самое ближайшее время.
Так, достаточно популярный интернет-инсайдер под ником Shinobi602 опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение, в котором рассказал, что Ubisoft в самое ближайшее время представит миру слeдующую чaсть Assassin's Creed. По его словам, анонс “уже близко”, правда он не стал уточнять более-менее точную дату. Вполне вероятно, что случится это уже в мае месяце, так как выставка E3, на которой чаще всего проходили анонсы компании, в этом году все равно была отменена.
Напомним, что согласно последним данным, игра поступит в продажу либо осенью 2020 гoда, либо весной 2021 года. Основная история будет посвящена викингам, а сама игра выйдет на всех актуальных платформах, а именно PC, PS4, Xbox One и на консолях следующего поколения.