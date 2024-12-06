Новую игру про Индиану Джонса не стали защищать ненавистной игроками Denuvo

Новую игру про Индиану Джонса не стали защищать ненавистной игроками DenuvoBethesda явно заслуживает похвалы
Bethesda подтвердила, что в финальном релизе её не будет.
Напомним, что Denuvo — крайне противоречивая система DRM, которая давно вызывает критику у геймеров из-за подозрений в снижении производительности ПК.
Хотя разработчики используют её для защиты от пиратства, игроки часто сталкиваются с ухудшением пользовательского опыта.
Слухи о наличии Denuvo в игре появились из-за данных SteamDB, но Bethesda быстро развеяла сомнения. Однако внимание привлекли другие детали: для ультра-настроек графики потребуется видеокарта RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.
Решение отказаться от Denuvo в релизной версии игры стало мудрым ходом.
Несмотря на желание защитить проект от пиратства, такие меры часто раздражают честных пользователей.
Теперь фанаты Индианы Джонса могут наслаждаться игрой без лишних ограничений.