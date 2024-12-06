Новую игру про Индиану Джонса не стали защищать ненавистной игроками Denuvo

Bethesda подтвердила, что в финальном релизе её не будет.

Напомним, что Denuvo — крайне противоречивая система DRM, которая давно вызывает критику у геймеров из-за подозрений в снижении производительности ПК.

Хотя разработчики используют её для защиты от пиратства, игроки часто сталкиваются с ухудшением пользовательского опыта.

Слухи о наличии Denuvo в игре появились из-за данных SteamDB, но Bethesda быстро развеяла сомнения. Однако внимание привлекли другие детали: для ультра-настроек графики потребуется видеокарта RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Решение отказаться от Denuvo в релизной версии игры стало мудрым ходом.

Несмотря на желание защитить проект от пиратства, такие меры часто раздражают честных пользователей.

Теперь фанаты Индианы Джонса могут наслаждаться игрой без лишних ограничений.