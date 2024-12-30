Новую игру про Индиану Джонса признали самой красивой игрой 2024 года по версии Digital Foundry

Ее выделили за потрясающее освещение и внимание к деталям в разнообразных локациях. Второе место заняла Senua's Saga: Hellblade 2, названная визуальным шедевром, но больше напоминающая интерактивное кино.

Star Wars: Outlaws отметили за высокую детализацию уровней, а Black Myth: WuKong — за эффектный дизайн и визуальные эффекты.

Penny's Big Breakaway порадовала стабильными 120 fps в разрешении 4K, а Astro Bot удивила продвинутой физикой.

Среди других фаворитов — ремейк Silent Hill 2 с отличным освещением и текстурами, Dragon Age: The Veilguard, поражающая физикой волос, и ремейк Riven. Также высоко оценили Dragon's Dogma 2, одну из самых красивых игр на движке RE Engine.