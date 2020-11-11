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Новую игру про викингов Assassin's Creed Valhalla по ошибке продавали с 91% скидкой
Это продлилось всего несколько часов
Стало известно, что в Uplay новая игра про викингов Assassin's Creed Valhalla по ошибке продавалась с 91% скидкой. Что интересно, с огромной скидкой можно было приобрести ультимативное издание тайтла.
Об этом сообщил один из пользователей Reddit из Норвегии. В доказательством парень приложил скриншот. Так, игра продавалась с 91% скидкой, то есть всего за 109 норвежский крон, что в переводе составляет 10 долларов.
Пользователь, разумеется, воспользовался данным предложением, а буквально через несколько часов ошибочная стоимость была сменена стандартной. Причем купленная с 91% скидкой игра не была заблокирована у пользователя, напротив, она полноценно функционирует. Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series S и X.