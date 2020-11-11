Новую игру про викингов Assassin's Creed Valhalla по ошибке продавали с 91% скидкой

Об этом сообщил один из пользователей Reddit из Норвегии. В доказательством парень приложил скриншот. Так, игра продавалась с 91% скидкой, то есть всего за 109 норвежский крон, что в переводе составляет 10 долларов.

Пользователь, разумеется, воспользовался данным предложением, а буквально через несколько часов ошибочная стоимость была сменена стандартной. Причем купленная с 91% скидкой игра не была заблокирована у пользователя, напротив, она полноценно функционирует. Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series S и X.