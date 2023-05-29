Новые части «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 могут стать консольными эксклюзивами PlayStation

Новые части «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 могут стать консольными эксклюзивами PlayStationНикакого праздника для Xbox
Sony, игровой гигант, стоящий за популярным брендом PlayStation, по слухам, рассматривает возможность приобретения CD Projekt RED, знаменитой студии, известной своими играми. В первую очередь такими как «Ведьмак 3» и спорным Cyberpunk 2077.
Отметим, что хоть свежий инсайд и вызвал споры о его правдоподобности, это не первый случай распространения подобных слухов.
Так, ещё в прошлом году имя Sony появилось на PitchBook, платформе рыночных данных, вместе с CDPR. Это указывало на потенциально возможное слияние двух компаний.
Однако с тех пор оба гиганта хранили молчание по этому вопросу, оставляя место для спекуляций.
Тем не менее, идея Sony о приобретении CDPR имеет стратегическое значение. Так, учитывая, что недавнее приобретение Microsoft компании Activision Blizzard наделало много шума в индустрии, владельцы бренда PlayStation могут почувствовать себя вынужденными пойти на такой шаг.
Учитывая, что все проекты внутренних студий Sony превращаются в консольные эксклюзивы PlayStation, вполне вероятно, что, в случае покупки ею CDPR, такая судьба будет ждать и новые части «Ведьмака» с Cyberpunk 2077.