Новые части «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 могут стать консольными эксклюзивами PlayStation

Отметим, что хоть свежий инсайд и вызвал споры о его правдоподобности, это не первый случай распространения подобных слухов.

Так, ещё в прошлом году имя Sony появилось на PitchBook, платформе рыночных данных, вместе с CDPR. Это указывало на потенциально возможное слияние двух компаний.

Однако с тех пор оба гиганта хранили молчание по этому вопросу, оставляя место для спекуляций.

Тем не менее, идея Sony о приобретении CDPR имеет стратегическое значение. Так, учитывая, что недавнее приобретение Microsoft компании Activision Blizzard наделало много шума в индустрии, владельцы бренда PlayStation могут почувствовать себя вынужденными пойти на такой шаг.

Учитывая, что все проекты внутренних студий Sony превращаются в консольные эксклюзивы PlayStation, вполне вероятно, что, в случае покупки ею CDPR, такая судьба будет ждать и новые части «Ведьмака» с Cyberpunk 2077.