Новые игры для игровой консоли PlayStation покажут уже завтра

17:41, 14 сентября 2023
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Новые игры для игровой консоли PlayStation покажут уже завтраКакой внезапный анонс получился
Уже завтра, 15 сентября, Sony проведёт новый выпуск State of Play от PlayStation.
В рамках этого мероприятия будут представлены обновления ранее анонсированных игр для консолей PlayStation.
В фокусе трансляции также будут не только крупные проекты от сторонних компаний, но и инди-игры, а также новинки для PS VR2. Словом, будет интересно всем: от любителей независимых проектов до поклонников крупных AAA-тайтлов.
Представители PlayStation подчеркнули, что их цель — сделать платформу лучшим местом для развлечений и публикации отличных игр. Учитывая тысячи разработчиков и издателей по всему миру, которые постоянно создают великолепные игры, задача стоит непростая.
Трансляция презентации будет доступна на YouTube, Twitch и TikTok.