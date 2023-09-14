Новые игры для игровой консоли PlayStation покажут уже завтра

В рамках этого мероприятия будут представлены обновления ранее анонсированных игр для консолей PlayStation.

В фокусе трансляции также будут не только крупные проекты от сторонних компаний, но и инди-игры, а также новинки для PS VR2. Словом, будет интересно всем: от любителей независимых проектов до поклонников крупных AAA-тайтлов.

Представители PlayStation подчеркнули, что их цель — сделать платформу лучшим местом для развлечений и публикации отличных игр. Учитывая тысячи разработчиков и издателей по всему миру, которые постоянно создают великолепные игры, задача стоит непростая.

Трансляция презентации будет доступна на YouTube, Twitch и TikTok.