Новые игры разочаровали геймеров — они предпочли новинкам проекты шестилетней давности

Хотя рынок ПК и консолей в 2023 году вырос на 2.6%, достигнув $93.5 млрд, количество часов, проводимых геймерами за играми, снизилось на 26% по сравнению с 2021 годом.

Более 60% игрового времени в 2023 году было посвящено проектам, выпущенным 6 лет назад и раньше! Лидерами по вовлеченности стали Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft и GTA V, которые в совокупности забрали 27% игровых часов во всем мире.

Интерес к новым играм падает практически во всех жанрах, за исключением шутеров от третьего лица (рост на 27%) и Action RPG (рост на 5%).

Newzoo считает, что 2024 год станет решающим для рынка ПК и консолей. Издатели теряют игроков, а доходы падают. Ситуацию усугубляет растущая популярность игр-сервисов.