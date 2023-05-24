Новые консоли PlayStation и Xbox назвали «проблемой» и назвали «ненужными»

Продюсер компании Джон Линнеман выразил уверенность, что производителям консолей, в лице Sony и Microsoft, не стоит стремиться к выпуску новых версий своих устройств в ближайшем будущем.

По его мнению, это ни к чему. Особенно учитывая время и ресурсы, затрачиваемые на разработку нового оборудования. Линнеман подчеркнул, что эра консолей PlayStation 5 и Xbox Series «только начинается».

Эксперт также заметил, что введение новых игровых платформ только увеличит нагрузку на разработчиков игр, которые уже сейчас столкнулись с трудностью адаптации своих продуктов для разнообразных систем.

Линнеман упомянул, что современные игры всё чаще страдают от ошибок и «багов», которые приходится исправлять после выпуска. Он отметил, что это в большей степени связано с обилием различных аппаратных конфигураций, которые должны учесть разработчики, а не с недостатками самих консолей.