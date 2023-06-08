Новые правила в Epic Games Store позволят магазину забрать у вас игру даже после её покупки

Новые правила в Epic Games Store позволят магазину забрать у вас игру даже после её покупкиЕсть там и прочие возмутительные пункты
Популярный игровой магазин Epic Games Store недавно обновил своё пользовательское соглашение, представив несколько значимых изменений, которые могут повлиять на общую игровую среду.
Среди ключевых пунктов стоит отметить, что магазин больше не гарантирует стабильную работу игры после покупки. Кроме того, у компании появилось право изымать игру у пользователя даже после её оплаты, если они обнаружат какие-либо нарушения.
Помимо этого, EGS не предоставляет гарантий от вирусов, которые могут появиться при загрузке игры. Также усилен запрет на оскорбления и преследования в играх по любым признакам.
Нарушение любого из пунктов пользовательского соглашения может привести к бану аккаунта без возмещения затрат и объяснения причин. В некоторых случаях пользователь может даже остаться должен владельцам магазина.
Что интересно, отдельный пункт документа предоставляет магазину возможность в любой момент менять условия пользовательского соглашения без предварительного оповещения клиентов.