Новые правила в Epic Games Store позволят магазину забрать у вас игру даже после её покупки

Среди ключевых пунктов стоит отметить, что магазин больше не гарантирует стабильную работу игры после покупки. Кроме того, у компании появилось право изымать игру у пользователя даже после её оплаты, если они обнаружат какие-либо нарушения.

Помимо этого, EGS не предоставляет гарантий от вирусов, которые могут появиться при загрузке игры. Также усилен запрет на оскорбления и преследования в играх по любым признакам.

Нарушение любого из пунктов пользовательского соглашения может привести к бану аккаунта без возмещения затрат и объяснения причин. В некоторых случаях пользователь может даже остаться должен владельцам магазина.

Что интересно, отдельный пункт документа предоставляет магазину возможность в любой момент менять условия пользовательского соглашения без предварительного оповещения клиентов.