Новые видеоигры могут начать выходить даже без русских субтитров

Подобному можно найти простое объяснение — переводить игру начали задолго до конфликта на Украине, а потому студии не стали бросать начатое на полпути.

Но каково будущее игровых переводов в случае с проектами будущего? Ответить на этот вопрос попытались известные актёры дубляжа Иван Непомнящий и Егор Васильев. Одной из последних их работ является озвучка Атрея и Фрейра в God of War: Ragnarok.

В первую очередь, важным маркером является то, что сами актёры называют себя «безработными». Объясняют они это тем, что многие зарубежные игровые студии приостановили работу в России.

В качестве примера они привели студию Vox Records, которая на ноябрь 2022 года занимается озвучкой лишь одной игры. И, по словам специалистов, в ближайшее время ситуация вряд ли выправится.

Также Непомнящий с Васильевым рассказали, что многие игры лишаются даже русских субтитров. Подобное, якобы, уже произошло с рядом крупных проектов, в том числе и с неким продолжением легендарной серии.