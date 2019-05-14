Новый фильм Mortal Kombat начнут снимать в Австралии совсем скоро

В ближайшее время начнётся съёмка нового фильма по франшизе Mortal Kombat. Подтверждение дал сам премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл.

По его словам, производство фильма начнётся до конца мая, а непосредственные съёмки стартуют в Австралии совсем скоро. Он также отметил, что лента станет самой масштабной в истории Южной Австралии. Она позволит создать около 580 рабочих мест и принесёт экономике страны около 48,6 млн долларов США.

Режиссёром фильма выступает Саймон Маккуойд, это его первая крупная работа, а раньше он занимался лишь рекламными роликами. Продюсер — Джеймс Ван, знакомый зрителям по Аквамену и Заклятию.

По Mortal Kombat сняли уже два фильма. Первый, вышедший в 1995 году, оказался весьма успешным и принёс более 120 миллионов долларов в мировом прокате. Вторая часть Mortal Kombat принесла в два с лишним раза меньше и собрала негативные отклики зрителей.